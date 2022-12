Le Président de la HAPA reçoit le Représentant Résident du Programme des Nations Unies

Le Président de la Haute Autorité de la Presse et de L’audiovisuel (HAPA) M. ElHussein Ould Meddou, a reçu ce mardi 13 décembre, dans son bureau, SE M. Mansour N’Diaye, le Représentant Résident du programme des Nations dans notre pays.

A l’entame de la rencontre, le Président de la HAPA a fait un exposé sur les missions, les attributions, et les activités de la hapa, qu’elle entreprend dans le domaine de régulation l’élargissement, de la protection des libertés, de la formation des professionnels, et de l’accès des acteurs politiques aux médias.

Il a présenté la reforme des médias entamées par les autorités publiques, qui a élargi les attributions de la HAPA et renforcé sa dimension représentative, en améliorant le conditions professionnelles, sociales et économiques du métier de journaliste en Mauritanie.

Ould Meddou a précisé l’interdépendance entre les dimensions du développement et de la démocratie, passant en revue les points d’intersection entre les deux instances et les thèmes que représentent les futures pistes de coopération telle que la consolidation des libertés, la promotion de la gouvernance, l’accompagnement du processus électoral. et le plaidoyer en faveur des objectifs de développement durable.

Pour sa part, le Représentant Résident du Programme des Nations Unies, M. Mansour Ndiaye a exprimé son appréciation de l’expérience de la HAPA , comme levier de consolidation des valeurs de démocratie, de liberté, de régulation et de pluralisme, qui se recoupe avec un certain nombre d’aspects des missions onusiennes comme la justice, la bonne gouvernance, la démocratie et le processus participatif libre et inclusif.

Exprimant la disponibilité du programme des Nations Unies dans la consolidation des valeurs de la liberté et la sensibilisation aux objectifs du développement durable, ainsi que la formation des professionnels des médias dans le domaine électoral pour assurer l’organisation des élections pluralistes, aux cours desquelles les médias contribuent à éclairer les citoyens et à assurer une large participation dans un climat apaisé de concorde et de saine concurrence.

Le Représentant du programme des Nations Unies a estimé que les réformes engagées au niveau des médias, avec leurs dimensions représentatives et professionnelles contribuent positivement à préparer les élections dans un climat, apaisé et globale en permettant aux organes chargés d’assurer l’accès aux médias, de mener à bien leurs tâches avec professionnalisme, en toute liberté , au cours du processus électoral.

La rencontre s’est déroulée en présence de Sy Mamoudou, membre du Conseil de la Haute l’Autorité, et de Cheikhna Haidara, responsable communication du Programme des Nations UNIES.

Au terme de cette rencontre le Représentant Résident a visité le centre de suivi de la HAPA, où il a reçu des explications détaillées sur le fonctionnement de cet outil.

Source: HAPA, 13 December 2022