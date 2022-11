La HAPA forme les médias pour lutter contre les fake news, les intox et les infox ou rumeurs et fausses informations.

La Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel (HAPA) a inauguré, ce lundi à Nouakchott, une formation intitulée : « Désinformation et Fact-checking : comment agir», en coopération avec l’ambassade de France à Nouakchott.

La session de formation qui durera cinq jours, au cours desquels les participants recevront de nombreuses présentations théoriques et pratiques sur les fausses nouvelles et les moyens d’y faire face au niveau des médias en général et des réseaux sociaux en particulier, sera présentée par le directeur de l’École générale du journalisme en France.

Lors de sa supervision de l’ouverture de la session, le président de la HAPA, M. Houssein Ould Meddou, a indiqué qu’il s’agit, à travers cette formation, de donner aux journalistes un outil qui leur permet de couvrir les évènements et de recouper les informations et d’en vérifier la justesse, tout en évitant les dérives qui peuvent mettre en cause les personnes, les groupes sociaux ainsi que la paix et la cohésion sociale.

Il a fait observer que les thèmes qui seront abordés, notamment ceux liés à la désinformation ou fake news, les normes internationales du Fact-checking et du debunking, le rôle de l’instance de régulation de la presse, requièrent de la part des participants attention et suivi rigoureux.

Il a souligné que le défi de l’information juste pour tout journaliste est d’autant plus élevé aujourd’hui avec la prolifération des réseaux sociaux et la possibilité pour quiconque de poster de fausses informations en ligne, ce qui menace la paix sociale et désinforment les citoyens.

Il a émis l’espoir de voir les discussions et les présentations présentées au cours de la session contribuer à trouver une solution à ces défis et à surveiller leurs répercussions négatives de ces réseaux, en dépit des opportunités particulières qu’ils offrent pour la démocratisation des médias.

Il s’est dit rassuré concernant la réussite de la session de formation en raison de la qualité de sélection des participants qui sont des professionnels expérimentés et de haut niveau qui vont contribuer à relever les réflexions et analyses tant sur le plan théorique que sur le plan pratique.

M. Laurent Bigot, directeur de l’école supérieure de journalisme de Tours, maitre de conférences à la même école et directeur et directeur des formations de Médias et démocratie, éminent expert international en désinformation animera la session de formation pendant cinq jours.

Source: alwiam