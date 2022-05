Meilleurs voeux, chers confrères journalistes

A l’occasion de la fête mondiale de la liberté de la #presse, en mon nom personnel et au nom de Rapide info, je félicite tous les journalistes mauritaniens désireux de faire avancer et développer la profession et de réaliser l’équation requise de libertés, de responsabilité et de professionnalisme de la presse, sous toutes ses formes, écrite, audiivisuelle et numérique.



Je souhaite de tout coeur que nos médias arrivent àjouer pleinement leur rôle souhaité et souhaitable dans la construction de l’État mauritanien moderne.

Une pensée sincère à ces boucliers qui ont constitué un front commun contre les fausses informations, d’autant plus que nous vivons l’apparition des premiers cas de la pandémie de #Covid-19, lesquelles consistaient à induire les populations en erreur en diffusant des conseils de santé néfastes et en promouvant des théories du complot.

Notre presse, qu’elle soit publique ou privée, a été celle qui a fermement résisté face à ces fausses nouvelles, avec des informations scientifiques confirmées et des analyses étayées par des faits.

De tout coeur, mille mercis.

Ahmed Ould Bettar