Le président de la CENI supervise la réception des bulletins de vote.

M. Dah Ould Abdel Jelil, président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), a présidé lundi soir à l’aéroport international de Nouakchott Oumtounsi, la cérémonie de réception des bulletins de vote qui seront utilisés dans les prochaines élections législatives, municipales et régionales, le 13 Mai prochain.

Le nombre de ces bulletins est de 12 millions placés dans 281 caisses destinées aux 15 wilayas du pays.

Dans un mot prononcé pour la circonstance, l’expert chargé des marchés à la CENI, M. Mohamed El Hafedh Ould El Haiba, a indiqué que ces caisses ont été chargées par l’usine , à destination des différentes wilayas qui recevront chacune un certain nombre de ces caisses portant une couleur différentes des autres, précisant que le nombre total des bulletins est suffisant pour tous les bureaux de vote du pays.

Il a précisé que la préparation de ces bulletins a été effectuée dans des conditions et dans un laps de temps définis en accord entre la CENI et l’Etablissement ” El Gharir pour l’impression et la la publication dans l’Etat des Emirats Arabes Unis (Al Churair Printing and publishing) , soulignant que cette société est considérée comme pionnière dans le domaine de l’élaboration des bulletins, raison pour laquelle elle a été choisie par la commission nationale des marchés, après un accord passé avec elle sur un prix raisonnable de l’opération.

Il a noté que ces cartes ont été préparées par la société émiratie pour un montant de 1 777 050 dollars américains, soulignant que 900 000 bulletins supplémentaires ont été préparées, dans l’éventualité d’un deuxième tour.

De son côté, le directeur des opérations électorales à la CENI, M. Mohamed Ahmed Ould Meissiga, a indiqué que cette quantité de cartes d’électeurs sera transportée directement de l’aéroport international de Nouakchott Oumtounsi vers les wilayas, dans l’attente du scrutin.

Il a précisé que l’opération de transport sera assurée par des camions transportant tous les moyens nécessaires au scrutin: urnes, encre et autres produits et suivant 5 itinéraires , à savoir Nouakchott-Néma en passant par Kiffa et Aioun, Nouakchott-Rosso-Gorgol-Guidimagha, Nouakchott-Brakna-Tagant, Nouakchott-Akjoujt-Atar-Zouerate et Nouakchott-Nouadhibou.

Il a noté que tout le matériel électoral a été mis dans les camions à destination de chaque wilaya suivant le nombre de ses bureaux de vote, en attendant l’embarquement des bulletins de vote pour leur envoi à leurs destinations.

La cérémonie s’est déroulée en présence de membres du comité des sages à la CENI et du secrétaire générale de cette dernière. AMI