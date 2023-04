Le Premier ministre rencontre le président et les membres de la CENI.

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, a reçu mercredi la Commission électorale nationale indépendante dirigée par son président, M. Dah Ould Abdel Jelil.

Ouvrant la réunion, le Premier ministre a félicité les membres de la commission sélectionnée pour superviser la prochaine élection, qui a été caractérisée par la diversité des votes, la taille de la liste et la participation aux deux pôles de l’échiquier politique. Il a souligné que l’Etat ne ménagera aucun effort pour aider à organiser la prochaine élection dans les meilleures conditions.

A son tour, le Président de la CENI a remercié le Gouvernement pour son attention constante aux travaux de la Commission à toutes les étapes de la préparation de la prochaine élection, saluant sa contribution au dépassement des difficultés et facilitant la gestion de tous les dossiers.

La réunion s’est déroulée en présence du ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, de la Directrice de Cabinet du Premier Ministre, Mme Aicha Vall Verges, de la Conseillère du premier ministre pour les Affaires politiques, Mme Hindou Mint Ainina, du Conseiller du Premier ministre chargé de l’Information et de la Communication, M. Ahmed Ould Salek, du conseiller du premier ministre chargé de la Fonction publique ,de la Modernisation de l’administration et de la Réforme, M. Diallo Oumar Amadou, et du conseiller du premier ministre chargé de la Décentralisation et de l’Aménagement du territoire, M. Mohamed El Mokhtar Mohamed Abdallahi Balaty.