Le président Biram Dah Abeid reçu à la mairie de Genève.

Le président d’IRA (ONG des droits humains en Mauritanie) et député mauritanien, Biram Dah Abeid, a été reçu à la mairie de Genève (Suisse) par monsieur Alfonso GOMEZ, ce mercredi 4 octobre 2023. Les échanges entre les deux hommes se sont focalisés sur la lutte non-violente menée par Biram Dah Abeid et l’ONG IRA contre l’esclavage, l’oppression des personnes d’ascendance africaine, l’Etat de droits et la démocratie.

Le président Biram Dah Abeid en visite à Genève pendant quelques jours, a rencontré des ambassadeurs accrédités au Conseil des Droits de l’Homme des Nations-Unies, des présidents d’Ongs et certains responsables des mécanismes des Nations-Unies pour les droits de l’Homme.

Nouakchott, 4 octobre 2023

Commission Communication

IRA (Initiative de Résurgence du mouvement Abolitionniste)