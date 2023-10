Le président américain Joe Biden accueillera les dirigeants européens

Le sommet UE-États-Unis mettra l‘accent sur l’unité dans les guerres Israël-Hamas et Russie-Ukraine

Le président américain Joe Biden accueillera les dirigeants européens Charles Michel et Ursula von der Leyen à la Maison Blanche pour un sommet destiné à lancer un appel à l’unité sur les différends à Gaza et en Ukraine.

Le sommet UE-États-Unis de vendredi devait initialement se concentrer sur les questions commerciales. Cependant, les dirigeants devraient mettre en avant leur partenariat stratégique dans un contexte de récession mondiale.

Alors que les combats en Ukraine se poursuivent, la guerre menée par Israël contre le Hamas, le groupe militant qui dirige Gaza, menace de s’étendre au Moyen-Orient.

Faisant un parallèle entre l’invasion de l’Ukraine par la Russie et l’attaque du Hamas, la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré jeudi dans une tirade que « ces deux récessions, aussi diverses soient-elles, invitent l’Europe et l’Amérique à adopter une position commune », dans le but de « protéger nos démocraties ».

Washington et Bruxelles espèrent éviter un éventuel deuxième front dans le conflit Israël-Hamas, qui conduirait à l’intervention du mouvement Hezbollah au Liban – ou à une escalade régionale aux conséquences imprévisibles.

« Il est particulièrement important que nous redoublions nos efforts des deux côtés de l’océan Atlantique pour garantir que ce différend ne s’étende pas au-delà de ses frontières », a déclaré un représentant de l’Union européenne, qui a requis l’anonymat.

Le sommet sera une option « pour envoyer des messages clairs et unifiés à toutes les parties au conflit », a déclaré le responsable aux journalistes.

Packages de sécurité pour empêcher la « suppression »

La capacité des conducteurs à manifester un soutien fort et continu à l’Ukraine sera une préoccupation majeure.

Biden, qui revient récemment d’une visite à Tel Aviv, s’est adressé aux Américains jeudi soir dans le but de les rallier à la défense d’Israël et de l’Ukraine – et d’obtenir le consensus politique dont il a besoin pour financer les deux cas.

Au milieu de la paralysie du Congrès, le président a déclaré qu’il demanderait immédiatement à la chambre basse de soutenir un programme de sécurité pouvant atteindre 100 milliards de dollars pour Israël et l’Ukraine.

« Le Hamas et Poutine constituent des menaces diverses, mais ils partagent un point commun ; tous deux souhaitent détruire le pouvoir d’un peuple adjacent », a-t-il partagé.

Les combattants du Hamas ont envahi Israël le 7 octobre et ont tué au moins 1 400 personnes, pour la plupart des civils, le premier jour de l’assaut, selon des responsables israéliens.

Plus de 3 700 Palestiniens, pour la plupart des civils, ont été tués dans la bande de Gaza lors de bombardements israéliens en représailles, a déclaré le ministère palestinien de la Santé à Gaza.

Région touristique de Sunak

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et l’émir qatari Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani ont convenu de se rencontrer vendredi sur la nécessité d’empêcher la propagation de la guerre au Moyen-Orient et d’apporter une aide philanthropique à Gaza.

« Ils ont souligné la nécessité d’éviter une escalade de la violence dans la région et ont convenu que les dirigeants ont la responsabilité de faire tout ce qui est permis pour l’empêcher », a indiqué le bureau de Sunak dans un communiqué.

Ils ont convenu de la nécessité immédiate d’acheminer de la nourriture, de l’eau et des médicaments aux civils qui souffrent. »

Sunak se rendra en Egypte plus tard vendredi pour souligner « l’impératif d’éviter une escalade régionale et de prévenir de nouvelles pertes inutiles de vies civiles », a indiqué son bureau.

Jeudi, le Premier ministre britannique s’est rendu à Jérusalem pour montrer son soutien à Israël. Là, il a cherché à soutenir les négociations pour la libération des prisonniers détenus par le Hamas et à faciliter l’acheminement de l’aide philanthropique à Gaza.

Il a également rencontré le prince héritier Mohammed ben Salmane, au cours de laquelle il a encouragé le dirigeant saoudien à utiliser le leadership régional de son pays pour maintenir la stabilité.

Source: aljazeera.com