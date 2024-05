Le Premier ministre supervise un plan d’aménagement du territoire, élaboré pour la première fois en Mauritanie.

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud a supervisé, aujourd’hui jeudi au Palais des Congrès de Nouakchott, le lancement de l’élaboration du Plan national d’aménagement du territoire en Mauritanie.

Ce plan, qui est élaboré pour la première fois en Mauritanie, vise à renforcer l’unité nationale et la citoyenneté, à assurer un accès équitable aux services sociaux de base pour tous les citoyens, à soutenir et à créer des pôles régionaux de développement, ainsi qu’à asseoir un système de gestion durable des ressources naturelles et à renforcer la résilience face aux grands défis actuels.

Au niveau national, le Plan fournit un cadre de référence pour toutes les politiques d’aménagement du territoire, en définissant des orientations stratégiques et des objectifs à long terme pour l’ensemble du pays, en tenant compte des défis économiques, sociaux et environnementaux, et en assurant la cohérence et l`intégration entre les différentes interventions dans le domaine de l’aménagement territorial.

Sid Ahmed Ould Mohamed, a souligné que ce programme est au centre des grandes orientations du programme “Taahoudatty” de Son Excellence le président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui permet de réaliser l’équité et d’éliminer les déséquilibres en répartissant le développement sur l’ensemble du territoire national, en particulier vers ceux qui ont été marginalisés pour quelque raison que ce soit et en quelques lieus que ce soit.

Il a indiqué que le secteur a réussi à élaborer un plan national d’aménagement du territoire, puisqu`un cadre contractuel a été signé entre le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire et le ministère de la Défense nationale pour réaliser cet important travail qui a impliqué la participation de tous, responsables des différents secteurs, experts dans le domaine économique et social, divers autres domaines techniques, et élus locaux, rappelant dans ce contexte que plusieurs tentatives antérieures ont été faites pour élaborer ce plan, mais n’avaient pas abouti.

Le ministre a exprimé son souhait de voir ce travail soit achevé dans deux ans, comme prévu, et que le phénomène des bidonvilles prenne fin, soulignant que le plan constitue une contribution à la réalisation des engagements pris par le Président de la République, avant d`exposer les principes qui régissent la répartition des infrastructures, des grands équipements et des services collectifs de dimension nationale, et en définissant la manière dont les politiques de développement économique, culturel, social et sportif, d`éducation et de formation, de préservation de l`environnement, de logement et d`amélioration des conditions de vie, contribuent au développement de l`économie du pays.

En marge du lancement du Plan national d’aménagement du territoire, des séances de consultations nationales ont débuté, notamment sur le contexte et le processus d’élaboration du Plan, ses objectifs, ses principes, les attentes et défis, les mécanismes de mise en œuvre et de suivi, les guides de référence élaborés pour les plans, et la méthodologie adoptée.