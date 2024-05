Le Premier ministre reçoit le PDG de la MCC

Le Premier ministre reçoit le président-directeur général de la MCC

Le Premier ministre, Mohamed Ould Bilal Messoud, a reçu mardi, en audience en marge de la conférence sur le partenariat économique USA-Afrique, tenue à Dallas, aux États-Unis d’Amérique, Mme Alice Albright, présidente et directrice générale de la Millennium Challenge Corporation (MCC) et son adjointe, Mme Alicia Phillip Mandeville, en présence de M. Richard Nelson, coordinateur du projet Power Africa, en présence de M. Richard Nelson, coordinateur du projet Power Africa.

La réunion a permis de passer en revue et de discuter des opportunités et des défis du développement économique en Mauritanie ainsi que des meilleurs moyens de bénéficier des programmes de la MCC et de programmes similaires lancés par l’administration américaine, tels que le PoA, et ceux ciblant le secteur privé.

Il a été également question de différents moyens d’améliorer le partenariat pour le développement.

La réunion s’est déroulée en présence de M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh, ministre de l’Économie et du Développement Durable, de la directrice de Cabinet du Premier ministre, Mme Aicha Vall Vergès, de notre ambassadeur à Washington, S.E. Mme Cissé Mint Cheikh Ould Boyda, du directeur général du Partenariat Public-Privé au ministère de l’Économie et du Développement Durable, M. Ahmedou Saleck Ould Boyah, de la directrice générale de l’Agence Mauritanienne de Développement des Investissements, Mme Aïssata Lam, et du coordinateur national de la MCC, M. Abderrahim Ould Didi.

AMI