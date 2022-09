Le Premier ministre préside la réunion du Comité « Une Santé ».

Mohamed Ould Bilal Messoud, le Premier ministre a présidé ce jeudi le Conseil des ministres chargé de superviser la mise en œuvre du programme Une santé au cabinet du Premier ministre.

La réunion comprenait la présentation et la discussion d’un rapport conjoint des ministre de la Santé et de l’élevage sur les conditions nutritionnelles observées et sur l’état des cas de fièvres qui ont été observés ces derniers jours chez certains citoyens et animaux dans certaines régions du pays au cours des derniers jours, ainsi que sur l’urgente nécessité d’aborder des plans d’urgence ont été inclus.

La Commission a discuté des aspects techniques et demandé aux secteurs concernés de mettre en œuvre des programmes de riposte qui adoptent une approche volontariste de santé publique basée sur des campagnes de sensibilisation et de sensibilisation au fait de dormir sous des moustiquaires imprégnées à titre préventif a recommandé la nécessité de renforcer les efforts des Moustiques porteurs de maladies infectieuses.