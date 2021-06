Le Premier ministre préside la réunion du comité chargé de l’amélioration du climat des affaires

Le Premier ministre préside la réunion du comité Interministériel chargé de l’amélioration du climat des affaires et de la promotion de l’Investissement

Nouakchott, 22/06/2021

Le comité Interministériel chargé de l’amélioration du climat des affaires et de la promotion de l’Investissement s’est réuni aujourd’hui sous la présidence du Premier ministre Monsieur Mohamed Ould Bilal Messoud.

L’objectif de la réunion était de discuter du contenu du projet de la feuille de route Doing Business 2021-2023, en exécution de la composante du programme de Son Excellence le Président de la République Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani relative à l’amélioration du climat des affaires dans notre pays.

A cette occasion, le Premier ministre a rappelé l’importance pour le gouvernement de l’amélioration constante du climat des affaires pour sa contribution à l’attraction des investissements et à la création de richesses et d’emplois au profit de nos populations.

Au cours des discussions le projet de feuille de route a été passé en revue, au travers de ses principaux axes stratégiques qui regroupent les paquets de réformes proposées en vue de l’amélioration dudit climat.

Celles-ci vont de la facilitation de la création d’entreprises à l’obtention des permis de construire, au raccordement à l’électricité, au payement des impôts et taxes, aux transferts de propriété, à la modernisation et à la dématérialisation des procédures, etc…

Il a été décidé, dans ce cadre, de mettre en place un comité technique chargé d’identifier et de proposer des mesures concrètes, faciles et rapides à mettre en œuvre, en vue d’améliorer significativement le classement de notre pays en matière de Doing Business.

A la fin de la réunion, Son Excellence Monsieur le Premier ministre a engagé les ministres, chacun en ce qui le concerne, à suivre personnellement la mise en œuvre de cette feuille de route et à multiplier les concertations autour de ses aspects transversaux.

Il leur a rappelé que tous les obstacles devront être levés et le meilleur environnement mis à disposition pour faire de notre pays une destination privilégiée des investisseurs.