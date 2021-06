Le Premier ministre engage les coordinateurs des projets de développement à mieux les exécuter.

Sous la présidence du Premier ministre, Monsieur Mohamed Ould Bilal Messoud s’est tenu, hier vendredi une réunion avec les coordinateurs des projets de développement sur financement extérieur en cours d’exécution dans notre pays, à l’ordre du jour :

– Avancement des réalisations des projets

– Suivi des activités

– Evaluation à mi-parcours

– Méthodologie à suivre pour l’identification des interventions et des résultats.

Cette réunion qui s’est tenue en présence des ministres concernés a permis de s’enquérir sur l’état d’exécution desdits projets en fonction des exigences en matière de performance , de qualité et d’impact sur la vie des populations cibles et sur le développement du pays.

Premier ministre a engagé les coordinateurs à mieux exécuter leurs projets pour obtenir rapidement les résultats attendus à la hauteur des moyens mobilisés, leur rappelant qu’ils n’auront désormais plus d’alibi ni d’excuses dans ce domaine.

Il a réitéré la nécessite de communiquer plus et mieux sur leurs interventions en vue d’assurer une bonne visibilité de leurs actions, qui doit faire ressortir leur pertinence, leur qualité et leur impact sur la vie des populations, en exécution des Engagements du Président de la République, à l’aune de laquelle toute l’action publique sera évaluée.

Enfin, le Premier ministre a instruit les ministres aux fins de mieux s’approprier, suivre et évaluer les projets ancrés dans leurs départements respectifs, et accompagner et faciliter leur mise en œuvre.