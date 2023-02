Le Premier ministre préside la réunion de dialogue politique entre la Mauritanie et l’UE.

M. Mohamed Bilal Messaoud a présidé, lundi à Nouakchott, une réunion de dialogue politique entre la Mauritanie et l’Union européenne pour consolider et approfondir les relations entre les deux parties.

La rencontre se déroule de façon périodique suivant les Accords de Cotonou régissant les relations de coopération entre l’UE et les pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique).

Dans cette réunion de dialogue politique avec l’UE, la partie mauritanienne comprend, outre le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, le ministre des Finances, le ministre de l’Education nationale et de la réforme du système éducatif, le ministre des pêches et de l’économie maritime, le ministre de l’Emploi et de la formation professionnel, le ministre secrétaire général du gouvernement, le commissaire aux droits de l’homme, à l’action humanitaire et des relations avec la société civile et la directrice de cabinet du Premier ministre.

L’UE était représentée dans cette réunion de dialogue par SEM Gwilym Jones, ambassadeur de l’Union européenne en Mauritanie, SEMme Isabelle Henin, SEM Alexandre Garcia, ambassadeur de France en Mauritanie et SEM SEM Jose Lorenzo Otton, chargé d’affaires de l’ambassade du Royaume d’Espagne en Mauritanie.

La réunion de dialogue politique entre la Mauritanie et l’UE a permis de passer en revue les sujets d’intérêt commun, le processus démocratique, plus particulièrement les prochaines élections prévues dans le pays courant 2023, les droits humains et la gouvernance, la coopération dans les secteurs de l’économie, des finances, de la pêche et de la situation internationale ainsi que des projets financés par l’Union européenne et ses États membres dans notre pays.

Les deux parties ont souligné que les discussions se sont déroulées dans un esprit constructif et de bonne compréhension mutuelle, réitérant l’importance du partenariat entre l’Union européenne et la Mauritanie et renouvelant leur engagement à poursuivre leur concertation de façon régulière.