Le Premier ministre chinois rencontre le président mauritanien

PÉKIN, 30 juillet Premier Le Premier ministre chinois Li Qiang a rencontré dimanche le Président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Ghazouani à Pékin.

M. Li a déclaré que la Chine et la Mauritanie, deux pays en développement, avaient des positions similaires sur de nombreuses questions internationales et régionales, se soutenaient mutuellement et forgeaient une profonde amitié. Les deux chefs d’État ont tenu une réunion fructueuse et ont élaboré conjointement de nouveaux plans et arrangements pour le développement des relations bilatérales.

La Chine est disposée à travailler avec la Mauritanie pour mettre en œuvre l’important consensus atteint par les deux chefs d’État, poursuivre l’amitié traditionnelle, rechercher une plus grande synergie dans les stratégies de développement, partager l’expérience et les réalisations en matière de développement, et pousser les relations de coopération amicales entre la Chine et la Mauritanie à un nouveau niveau, a déclaré Li.

Notant que la Chine apprécie grandement le soutien constant et sans équivoque de la Mauritanie à la Chine sur les questions concernant les intérêts fondamentaux de la Chine, M. Li a déclaré que la Chine continuerait à soutenir fermement la Mauritanie dans la sauvegarde de sa souveraineté, de son indépendance et de son intégrité territoriale, et dans l’adoption d’une voie de développement conforme à ses propres conditions nationales.

Les deux parties devraient saisir l’occasion de signer le plan pour faire progresser la coopération dans le domaine de la Ceinture et de la route afin d’élargir la coopération pragmatique dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, de l’élevage, de l’énergie et de la construction d’infrastructures, afin de mieux obtenir des avantages mutuels et des résultats gagnant-gagnant, a déclaré Li.

M. Li a appelé les deux parties à renforcer les échanges culturels et interpersonnels sur la santé, l’éducation, les partis politiques et les localités, et à construire un pont d’amitié entre les deux pays. La Chine continuera d’apporter son soutien au développement et à la revitalisation de la Mauritanie dans la limite de ses capacités.

Notant que les relations entre la Mauritanie et la Chine sont basées sur le respect mutuel, les avantages mutuels et les résultats gagnant-gagnant, Ghazouani a déclaré que l’amitié entre les deux pays est profonde et solide. La Mauritanie remercie la Chine pour le ferme soutien apporté à son indépendance et à son développement, et souscrit pleinement à l’Initiative de Développement mondial, à l’Initiative de Sécurité mondiale et à l’Initiative de Civilisation mondiale.

La Mauritanie respecte fermement le principe d’une seule Chine et est disposée à approfondir la coopération avec la Chine dans des domaines tels que l’agriculture, l’exploitation minière, les nouvelles énergies et la construction d’infrastructures, et fera pression pour le développement ultérieur des relations bilatérales, a déclaré Ghazouani.

Ghazouani, en visite en Chine, a assisté à la cérémonie d’ouverture de la 31e édition estivale des Jeux Universitaires Mondiaux de la FISU à Chengdu, capitale de la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine.