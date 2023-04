Le parti INSAF publie ses listes pour les élections législatives.

Le Parti INSAF qui a du cactus a publié, samedi soir, sa liste nationale pour concourir aux élections législatives prévues mi-mai prochain.

Au niveau de la liste nationale des femmes, le parti a choisi pour le diriger Dr Fatima mint Habib, ancienne ministre connue pour ses engagements en faveur de la santé des femmes, elle est suivie de Saadani mint kheitour, une dissidente de Tawassoul, devenu un plongeoir du parti au pouvoir. Nos politiques peuvent nous en citer quelques exemples.

Oh ! Khadija Abdalla Wane est en tête de la liste nationale des Jeunes annoncée par le parti, elle est suivie par Cheikh Sidi Ould Khatry et Mr Ahmed Baha Ould Abbe.

Zut ! Le général à la retraite et ancien chef d’état-major général de l’armée mauritanienne, Mohamed Ould Meguett est arrivé en tête de liste nationale mixte du parti, suivi de Siham Mint Sidi Mohamed El Ansary, Ah ! Ah ! Elle est bien bonne ! Puis Mohamed Amar à la troisième place, Mariem Oumarou quatrième, et mon cher ami, longtemps mis au placard, Youssef Sylla est à la cinquième place.

Ma tante Salma à la 6e place



Ahmed Ould Bettar