Les partis de la majorité appelés à retirer certains candidats pour ne pas concurrencer le parti au pouvoir qui a du cactus.

Le ministère de l’Intérieur et de la décentralisation a tenu hier soir une réunion en présence du ministre Mohamed Ahmed Ould Mohamed lemine et d’un certain nombre de chefs des partis appartenant à la majorité, et les a appelés à retirer leurs listes de candidats pour les partis afin de ne pas disperser les partisans du pouvoir parmi les partis de la majorité, ce qui réduit leurs chances et augmente les chances des partis d’opposition, en particulier Tawassoul, qui a également donné la priorité dans les nominations aux chefs tribaux frondeurs du parti El Insaf.

Certains dirigeants des partis de la majorité ont confirmé que l’objectif final est le succès des partisans du régime, et qu’ils n’appartiennent pas nécessairement au parti Insaf qui a du cactus.

Ainsi des sources qui ont assisté à la réunion ont déclaré à l’agence Alakhbar que le ministère de l’Intérieur avait informé les partis de la Majorité que leur candidature dans de nombreuses circonscriptions pourrait affecter le poids de la majorité en tant que bloc unique, et qu’ils devraient retirer leur candidature, tout en sélectionnant des circonscriptions régionales qui considéraient que la concurrence des partis de la majorité pourrait constituer une menace pour celui-ci, notamment la liste du Parti El Insaf du Conseil régional de Nouakchott.

Ces sources ont révélé que de nombreux chefs et représentants des partis ont exprimé leur mécontentement à ce sujet, et leur surprise, tandis que la source a déclaré que la présidente du Parti de l’Union pour la démocratie et le Progrès, Naha Mint Meknass, s’interrogeait sur la justification que ces partis fourniront aux personnalités en qui ils ont placé leur confiance et les ont portés candidats, laissant entendre que cette demande a été beaucoup retardée.

Ces sources ont évoqué l’objection du représentant du parti Islah à la question, et son affirmation selon laquelle ce n’est pas réaliste, et que tous ces partis soutiennent le président Mohamed Ould El-Ghazouani et son programme électoral, et voteront pour lui lorsqu’il sera candidat, mais ils seront en concurrence avec le parti au pouvoir autrement.

Il a ajouté – selon les sources qui se sont confiées à Al-Akhbar – que ces partis ont été désignés dans les circonscriptions dans lesquelles ils voient qu’ils ont une chance de réussir en raison de leur mécontentement à l’égard de la gestion des élus du Parti El Insaf en leur sein. Et il est donc déraisonnable pour eux de soutenir des personnalités dont la gestion ne les satisfait pas. Le peuple devrait avoir la possibilité de choisir au sein de la majorité.

Les sources ont également parlé d’une intervention similaire du chef du Parti républicain pour la démocratie et le renouveau de Mint Hedeid.

Pendant ce temps, le président du parti El vadila, Othman Cheikh Ahmed Abou El-Maali, a proposé de former un comité comprenant certains des présidents et représentants du parti pour discuter de la question de manière plus approfondie et de soumettre une proposition à ce sujet.

La réunion a conclu que la direction du parti El Insaf devrait coordonner la question avec les partis dans les cercles où elle le juge nécessaire.

Selon les sources, le chef du Parti El Insaf, Mohamed Maelainine Ould EyIh a invité les chefs des partis de la majorité à cette réunion, qui a duré de deux heures du matin jusqu’à environ quatre heures et demie.

