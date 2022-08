Le Parti Insaf honore Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani

Le Parti Insaf honore le Président de la République à l’occasion des trois ans depuis son investiture. Hier vendredi, le parti Insaf a honoré le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, lors d’une cérémonie organisée par les partis de la majorité à l’occasion du troisième anniversaire de son investiture.Le Directeur de Cabinet du Président, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, a reçu un bouclier d’honneur des mains du Président du parti, M. Mohamed Malainine Ould Eyih.

Ould Ghazouani, président de la République depuis le 1er août 2019

Mohamed Ould EL Cheikh el-Ghazouani, né le 31 décembre 1956 à Boumdeid en Mauritanie, est un général et homme politique mauritanien, président de la République depuis le 1er août 2019. En tant que chef d’état-major des armées puis ministre de la Défense, il a façonné la politique de défense de la Mauritanie, faisant du pays une exception dans la région du Sahel en ne subissant plus d’attaques depuis 2011. Après avoir passé un an dans le gouvernement de son prédécesseur, il s’est présenté aux élections présidentielles et a été élu président de la République avec 52,01% des voix.

Importants progrès sociaux

Après son élection, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani donnera la priorité à l’unité nationale et au dialogue, espérant « atteindre un consensus national sur les problèmes fondamentaux du pays, mettre en œuvre des réformes pour un véritable État de droit et conduire à la normalisation de la vie politique ».

Elle promeut une diplomatie pacifique avec les partenaires internationaux et affirme son statut de partenaire privilégié de l’Occident dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, où la Mauritanie continue de faire preuve de stabilité dans la sous-région. Ghazouani est à l’origine d’importants progrès sociaux, un plan efficace de lutte contre la pandémie du Covid-19 et un suivi ininterrompu des inondations et des intempéries.