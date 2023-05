Le parti El Insaf remporte la circonscription d’Europe Et Tewassoul gagne celle de l’Asie

Le parti El Insaf remporte la circonscription d’Europe

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a commencé à compter les résultats du second tour de scrutin dans 22 circonscriptions qui n’ont pas remporté de sièges parlementaires au premier tour.

La commission a proclamé la victoire dans la circonscriptions européenne pour El Insaf et dans la circonscription asiatique pour Tewassoul sur sa plateforme électronique.

Selon la plateforme, le décompte des voix se poursuit au niveau des circonscriptions africaines où sont représentés les partis El Insaf et Tewassoul.

Au niveau des circonscriptions américaines, le vote se poursuit. Dans cette circonscription, les partis politiques en lice sont l’Alliance pour la Justice et la Démocratie/ Mouvement du Renouveau et le parti Front de la République pour l’Unité et la Démocratie.

Le porte parole de la CENI, M. Mohamed Taghiyoullah Ledhem avait déclaré précédemment que la Commission est satisfaite du déroulement des élections et qu’elle n’a pas reçu de plainte, soulignant qu’elle est en contact permanent avec les présidents des bureaux à l’intérieur et à l’extérieur du pays.