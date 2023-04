Le Parti El Insaf prévient les frondeurs et menace de mettre en place des procédures !

Le Parti El Insaf prévient les frondeurs et menace de mettre en place des procédures !

Le Parti El Insaf prévient les frondeurs et menace de mettre en place des procédures !

Le Parti El Insaf a mis en garde tous ses acteurs politiques candidats extérieurs au parti sans coordination préalable du parti avec les autres partis, contre l’appel à candidature ou le soutien de listes extérieures au parti.

El Insaf, qui a du cactus dans le jardin, a attiré l’attention de tous sur le fait que toute persistance dans la candidature ou soutien à des listes extérieures , sans coordination préalable au parti, entraînera inévitablement la mise en œuvre de l’intérêt du parti par des procédures garantissant la cohésion de ses bases. Et, c’est pour fortifier, consolider ses gains électoraux, et perpétuer l’adhésion à ses règles et aux contrôles de son action.

Le mois dernier, il a publié une déclaration similaire pour avertir les rebelles de comparaître en dehors du parti.