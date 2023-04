Le Président du parti El Insaf appelle à la discipline.

Le Président du parti El Insaf en Mauritanie, Mohamed Maelainine Ould Eyih, a tenu hier soir une réunion avec des membres des listes nationales de son parti, dont les noms ont été officiellement annoncés.

Mohamed Maelainine Ould Eyih a assuré les membres de ces listes de la nécessité de protéger « le principe de discipline que le parti a voulu comme slogan dans cette période importante de l’histoire de notre parti et de notre pays », notant le rôle de ceci dans la protection des acquis et pour défendre le programme du président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.

Au cours de cette entrevue, il a félicité les membres des listes nationales pour leur sélection aux prochaines élections, et leur a demandé de faire des efforts pour que tous les choix du parti réussissent.

Ont participé à cette réunion des membres de la liste nationale mixte, qui a été choisie à sa tête le général à la retraite Mohamed Ould Meguett, des membres de la liste nationale des femmes, que dirige l’ancienne ministre Dr. Fatima Habib et Mme Khadija Abdellahi Wane laquelle est à la tête de la liste nationale des jeunes.

Le parti Insaf a du cactus dans le jardin et depuis les premières annonces des listes des candidats, il s’est s’enfoncé, dit-on, dans une crise amplifiée d’une part par la cooptation d’un patchwork de l’opposition et d’autre part, par le départ massif des rebelles et leur adhésion rapide malgré les menaces_ au sein des autres partis de la majorité.