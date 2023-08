Le nouvel « ordre mondial » appelle à un engagement actif de l’Europe et de l’Italie en Afrique

Fin de la bipolarité est / ouest ou nord / sud. L’avènement d’un ordre multipolaire. L’élargissement des Brics à 11 défis l’alliance du G7. Que se passe-t-il dans l’espace africain après la mort de Prigozhin. Le rôle de l’Italie et de l’Europe. Missions de meloni en Inde et en Chine. D’ici la fin de l’année

Nous ne pouvons plus remarquer que le monde « s’effondre » à cause des ambitions politiques d’une espèce généralement étrangère comme le crabe bleu, ou de choses encore plus graves comme le prix élevé de l’essence et des matières premières.

Au moins ce que nous connaissons jusqu’à présent, c’est la forme classique de substitution nord/sud avec les pôles est/ouest rassurants.

Bien sûr, le « nouveau » monde est le résultat d’une dynamique qui dure depuis de nombreuses années, mais cette dynamique a soudainement pris une forme plus définie et multipolaire, avec davantage de chefs et davantage de centres de commandement dispersés à travers le monde.

Nous devons nous attaquer à cet arrangement épuisant avec une célérité absolue.

