Le Nigeria fait de nouveaux progrès avec le GNL flottant dans le cadre de la production de gaz

Ce pays qui abrite déjà l’usine de GNL nigériane à six trains de 22,5 millions de tonnes métriques/an – progresse également dans le développement de la production de GNL offshore alors qu’il cherche à monétiser ses vastes ressources gazières.

Outre l’extension de l’usine de GNL à 30 millions de mt/an avec la construction d’un septième train, des travaux sont en cours pour déployer une infrastructure flottante de GNL dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

La société d’État NNPC a convenu ce mois-ci d’un nouveau mandat avec le spécialiste du GNL Golar LNG pour le déploiement potentiel d’une installation flottante d’exportation de GNL au Nigeria, ayant également accepté de rejoindre le projet FLNG d’UTM Offshore fin juillet.

Le Nigéria a lancé en 2021 sa feuille de route sur le développement du gaz connue sous le nom de « Décennie du gaz » et a promis de nouveaux efforts pour faire progresser son secteur gazier afin de soutenir le développement économique.

Le gouvernement se concentre non seulement sur le développement complet des gisements de gaz prouvés existants estimés à 203 Tcf du pays, mais également sur le déblocage de jusqu’à 600 Tcf de ressources gazières non prouvées.

La production offshore de GNL reste une technologie relativement nouvelle , par exemple l’installation Prelude en Australie, l’usine de GNL au Cameroun et le projet Coral Sul au Mozambique.

Dans sa dernière déclaration de résultats d’août. Le 10 avril, Golar LNG a déclaré que de « solides » progrès avaient été réalisés dans le déploiement potentiel des navires FLNG de Golar dans divers champs gaziers au Nigeria depuis la signature d’un protocole d’accord avec NNPC en avril.

« Dans le cadre d’une nouvelle série de conditions signées avec la NNPC en août. 1, Golar et NNPC ont convenu d’un cadre contractuel intégré pour le développement conjoint de gisements de gaz spécifiques en vue de projets potentiels de GNL », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que les champs concernés pourraient utiliser pleinement le navire FLNG, le Hilli, après la fin de son contrat actuel à la mi-2026. Le Hilli est actuellement déployé pour le projet d’exportation de GNL du Cameroun voisin.

Projet UTM

Le mois dernier, NNPC a également accepté de prendre une participation de 20% dans le projet FLNG en cours de développement par la société nigériane UTM Offshore, qui développe un projet de 1,5 million de mt/an pour extraire le gaz associé du bloc OML 104 contenant le champ producteur de Yoho.

La NNPC a déclaré que cette décision était une « étape majeure » vers le renforcement de la sécurité énergétique du Nigeria et la promotion de l’utilisation de ses abondantes ressources gazières. »

NNPC et UTM Offshore ont signé le 20 juillet l’accord des chefs de conditions pour la construction du projet FLNG, qui devrait parvenir à une décision d’investissement finale d’ici la fin de l’année pour un démarrage en 2026.

Le PDG de la NNPC, Mele Kyari, a déclaré que le projet était une initiative « incontournable » pour le Nigeria, ajoutant que la société était prête à sécuriser les matières premières gazières pour le projet.

Alors que les prix du gaz et du GNL à l’échelle mondiale ont atteint des sommets record l’année dernière, la monétisation du gaz est plus attrayante que jamais.

Le prix de référence JKM de Platts pour la livraison en Asie du Nord-Est a atteint un record de 84,76/ / MBTU en mars 2022, selon les données de tarification de S&P Global Commodity Insights. Le JKM pour la livraison de septembre a été évalué à 12,29/ / MBTU en août. 11.

Force majeure

Pendant ce temps, l’installation de GNL du Nigéria à Bonny Island continue de produire et d’exporter du GNL malgré un cas de force majeure déclaré en octobre 2022 qui reste en place.

La force majeure a été déclarée pour la première fois après que les opérations en amont au Nigéria ont été affectées par des inondations généralisées suivies de rapports début 2023 de perturbations déclenchées par le vandalisme des pipelines.

Jusqu’à présent, en 2023,les exportations de GNL du Nigéria ont atteint 9 millions de tonnes métriques, selon les données mondiales de S&P. Cela se compare aux exportations totales de l’année dernière de 14,7 millions de tonnes métriques.

Les cargaisons exportées en 2023 ont atterri sur de nombreux marchés en Europe, en tête desquels l’Espagne (2,7 millions de tonnes) et le Portugal (1 million de tonnes), ainsi que sur les marchés asiatiques tels que la Chine et l’Inde, ont montré les données.

Outre les deux installations flottantes opérationnelles de production de GNL au large du Cameroun et du Mozambique, deux autres-l’une au large de la Mauritanie et du Sénégal, et l’autre au large de la République du Congo-devraient bientôt être mises en service.

avec agences