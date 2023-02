Le ministre mauritanien des Affaires étrangères affirme à Miqdad la solidarité de son pays avec la Syrie.

Mohamed Salem ould Merzoug, le ministre mauritanien des Affaires étrangères a transmis les condoléances du président mauritanien, Mohamed Ould El-Cheikh el-Ghazouani et du peuple mauritanien à la Syrie et leur solidarité avec les victimes et les sinistrés du fait du tremblement de terre qui avait secoué la Syrie.

Damas-SANA / Le ministre des Affaires étrangères et des Expatriés, Fayçal Miqdad, a reçu ce soir un appel téléphonique fait par le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur Mohamed Salem ould Merzoug.

Lors de l’appel, le ministre mauritanien a transmis les condoléances du président mauritanien et du peuple mauritanien à la Syrie et leur solidarité avec les victimes et les sinistrés du fait du tremblement de terre qui avait secoué la Syrie.

De son côté, Miqdad a remercié la solidarité de la Mauritanie et de ses dirigeants avec la Syrie dans son épreuve, mettant en exergue les relations entre les deux pays et soulignant le souhait de la Syrie à promouvoir la coopération avec les frères en Mauritanie au profit des deux peuples frères.

A.Ch.

Source: sana