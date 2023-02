Ould Merzoug salue les relations mauritano-russes.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur, M. Mohamed Salem Ould Marzouk, a renouvelé, lors du point presse qu’il a tenu mercredi à l’Académie diplomatique, accompagné de son homologue russe, SEM Sergueï Lavrov, a souhaité la bienvenue son hôte russe, faisant l’éloge des relations bilatérales existantes entre les deux pays depuis des décennies.

Le ministre a déclaré qu’il assurait son homologue russe de l’adhésion de notre pays aux règles du droit international et à la Charte des Nations unies, du respect de la souveraineté des États et du règlement pacifique des différends. Il a également souligné la centralité du G5-Sahel dans les domaines de la sécurité et du développement dans la région.

Il a dit avoir passé en revue avec son homologue russe les répercussions dangereuses de la guerre russo-ukrainienne, et les craintes de notre pays quant à l’extension de la guerre et à son aggravation des répercussions, appelant à une solution rapide à ce conflit à la table des négociations.

Au niveau de la coopération bilatérale, il a souligné que les deux parties ont convenu d’établir un mécanisme de consultation et d’élargir le comité mixte de coopération dans le domaine de la pêche à d’autres domaines de coopération, afin de réaliser leurs intérêts communs et les aspirations de leurs deux peuples amis.

Pour sa part, M. Sergueï Lavrov a salué l’accueil chaleureux et l’hospitalité qu’il a reçus lors de sa visite dans notre pays, et a noté le niveau d’amitié et de coopération fructueuse entre les deux pays pendant six décennies, soulignant la détermination des deux pays à les développer. pour servir les intérêts communs.