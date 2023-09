Le ministre du Commerce s’est entretenu avec son homologue algérien

Le Ministre du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme, M. Lemrabott Ould Bennahi, s’est entretenu, mercredi à Nouakchott, avec le Ministre algérien du Commerce et de la Promotion des exportations, M. Tayeb Zitouni.

A cette occasion, le Ministre a exprimé ses remerciements pour les efforts déployés par le gouvernement algérien pour diversifier la coopération entre les deux pays frères.

Il a indiqué que l’ouverture d’une banque algérienne en Mauritanie est un exemple vivant qui témoigne des étapes concrètes et importantes pour développer les relations intra-commerciales, saluant le niveau de sérieux et de préparation des représentants du secteur privé algérien et leur souci de développer des relations commerciales fructueuses et un partenariat avec leurs homologues du secteur privé en Mauritanie.

Il a souligné que la volonté des autorités mauritaniennes, sous la conduite de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, œuvre à faire progresser les relations mauritano-algériennes dans le domaine commercial.

Pour sa part, le Ministre algérien du Commerce et de la Promotion des exportations a souligné que sa visite s’inscrit dans le cadre de la recherche de mécanismes et de moyens permettant d’approfondir les liens commerciaux jusqu’à ce qu’ils correspondent au niveau d’entente politique existant entre les deux pays à travers une approche pratique qui définit les objectifs et la méthode de mise en œuvre.

A l’issue de la réunion, un comité mixte a été formé entre les deux ministères chargés d’éliminer les obstacles et de résoudre les problèmes techniques et logistiques dans le but d’augmenter le niveau des échanges commerciaux entre les deux pays.

La réunion s’est déroulée en présence d’un certain nombre de cadres du secteur et de représentants du secteur privé algérien.

AMI