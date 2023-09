Le ministre des Finances tient une séance de travail avec son homologue algérien.

Le ministre des Finances, M. Isselmou Ould Mohamed Mbady, a tenu, mercredi après-midi, une séance de travail dans les locaux du ministère à Nouakchott, avec son homologue algérien, M. Laaziz FAID.

Le Ministre des Finances a indiqué, dans une allocution qu’il a prononcée pour la circonstance que cette rencontre constitue une heureuse occasion d’exprimer l’appréciation et le respect que la Mauritanie porte à l’Algérie sœur et à son honorable peuple, auquel elle est liée par des liens de religion, de lignage, de voisinage, de langue et d’histoire, et unis par des intérêts mutuels et un destin commun.

Il a indiqué que les relations mauritano-algériennes sont anciennes, enracinées, diverses et progressent régulièrement, mais qu’elles n’ont pas encore atteint le niveau des aspirations de notre peuple et de nos dirigeants, MM. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani et Abdelmadjid Tebboune. « C’est ce à quoi nous devons tous travailler pour remédier et développer des mécanismes et des stratégies pour créer une dynamique de relations fortes entre les deux pays, et sera un levier pour une coopération et une intégration plus poussées dans notre espace maghrébine », a-t-il dit.

Il a souligné que les transformations profondes que connaît le monde dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, les changements climatiques successifs et les crises sanitaires sans précédent nécessitent que nous coordonnions tous nos efforts pour faire face à ces défis et aux répercussions négatives qui en découlent, indiquant que l’adoption de mécanismes efficaces et efficients pour intervenir lorsque cela est nécessaire dans le domaine commercial et économique est considérée comme un outil important pour surmonter les crises circonstancielles qui peuvent survenir en raison des fluctuations de l’économie mondiale.

Il a souligné que l’Algérie sœur a accumulé des expériences importantes et une expertise distinguée dans les domaines du pétrole et du gaz, de l’industrie, de l’agriculture, de la formation, de la réforme administrative et financière, entre autres domaines, et que ses empreintes se manifestent à travers le modèle de développement qui a permis de remettre l’économie sur la bonne voie, celle de la croissance et du progrès.

Le Ministre des Finances a ajouté que la Mauritanie se réjouit de bénéficier de ces expériences et expertises réussies et d’emboîter le pas en matière de planification, de formation et de mise en œuvre, d’autant plus que notre pays se prépare à exploiter le gaz et l’expertise et l’expérience que cela nécessite pour en assurer une exploitation optimale et obtenir le plus grand profit.

Il a indiqué que le secteur financier mauritanien, qui connaît des réformes radicales dans les systèmes de gestion et les directions financières, attend avec impatience le succès de ces réformes pour bénéficier de l’expérience de l’Algérie dans le domaine de la réforme financière, de la gestion des biens de l’État, des assurances et systèmes d’information, en plus de programmes de formation de base et continue qui représentent la pierre angulaire du succès de tout projet.

À son tour, le Ministre algérien des Finances a remercié son homologue, le Ministre des Finances pour l’accueil chaleureux, adressant ses remerciements à Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, et au gouvernement mauritanien, pour l’accueil qui lui a été réservé ainsi qu’à la délégation qui l’accompagne et aussi pour avoir facilité les procédures d’inauguration de la banque algérienne à Nouakchott. Il a indiqué que l’inauguration de cette institution financière, qui accompagnera les investisseurs, n’est que le début d’un chemin important de coopération entre les deux pays, notant que l’Union des Banques d’Algérie peut financer tous les investissements en Mauritanie, qu’ils soient industriels, agricoles ou touristiques.

Il a souligné que les relations entre les deux pays sont anciennes et historiques, car ils partagent une culture, une religion et des traditions anciennes, notant qu’il existe un certain nombre de projets qui renforceront la coopération et intensifieront les échanges commerciaux entre les deux pays, comme le maritime et la route Tindouf-Zouerate.

Il a exprimé la disposition de l’Algérie à renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines de la formation et de l’échange d’expériences avec la Mauritanie, notamment dans les domaines des finances publiques, en ouvrant les écoles algériennes spécialisées dans ce domaine aux cadres mauritaniens.

La séance de travail s’est déroulée en présence du Secrétaire général du Ministère des Finances, M. Diallo Mamadou Abdoullaye, et de l’ambassadeur d’Algérie accrédité en Mauritanie, SEM Mohamed Ben Attou, outre les membres des deux délégations.

AMI