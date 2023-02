Le ministre des affaires étrangères s’entretient avec des diplomates occidentaux après la visite du ministre russe des affaires étrangères.

Le ministre mauritanien des affaires étrangères Mohamed Salem O. Merzoug a eu des entretiens jeudi avec trois ambassadeurs occidentaux, une journée seulement après la fin de la visite effectuée à Nouakchott par le ministre russe des affaires étrangères, Sergei Lavrov.

Ould Merzoug a reçu successivement jeudi les ambassadeurs de France Alexandre GARCIA, l’ambassadrice d’Allemagne en Mauritanie, Isabel Hénin et l’ambassadrice des USA en Mauritanie Cynthia Kierscht.

Le ministre a évoqué avec ces diplomates les relations de coopération fructueuses, les moyens de les renforcer et les questions d’intérêt commun, selon l’agence mauritanienne d’information.

L’ambassade des USA en Mauritanie a déclaré que l’ambassadrice a discuté avec le ministre mauritanien des affaires étrangères les relations bilatérales entre les Etats Unis et la Mauritanie et les opportunités offertes aux deux parties d’œuvrer ensemble pour faire face aux défis mondiaux et régionaux.

Le ministre russe des affaires étrangères, Sergei Lavrov avait eu mercredi des entretiens avec le président Ghazouani et le ministre des affaires étrangères ould Merzoug, dans le cadre de la première visite en Mauritanie d’un ministre russe des affaires étrangères.

Lors d’un point de presse avec son homologue russe, le ministre mauritanien des affaires étrangères avait déclaré que les positions de la Mauritanie et de la Russie sont identiques sur certaines questions importantes, notamment en ce qui concerne la situation dans la région du Sahel.

Ould Merzoug avait réaffirmé que la position de la Mauritanie était constante à propos de la situation au Sahel car la situation est dangereuse, ajoutant que la solution réside dans la dynamisation de l’organisation des groupe des 5 pays du Sahel.

Le ministre mauritanien avait rappelé des constantes de la politique mauritanienne en matière de politique étrangère notamment le respect des règles du droit international et des principes de la charte des Nations unies, pour le maintien de la paix et de la sécurité.

Il a ajouté que la Mauritanie comprend les préoccupations sécuritaires de la Russie et les prend en considération pour son rôle important dans la sécurité et la stabilité en Europe ainsi qu’au niveau international.

Pour sa part le ministre russe des affaires étrangères avait dit, lors de cette conférence de presse avec son homologue mauritanien que son pays respectait les décisions des dirigeants mauritaniens et leur rôle dans la résolution des crises au niveau du continent africain notamment celles qui en sont proches, au Sahara et au Sahel.

