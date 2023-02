Le ministre de l’Équipement et des Transports reçoit l’ambassadeur américain.

Le ministre de l’Équipement et des Transports, Porte-parole officiel du Gouvernement, M. Nany Ould Chrougha, a reçu dans son bureau jeudi, à Nouakchott, SE Mme SE Mme Cynthia Kierscht,, ambassadrice des États Unis d’Amérique en Mauritanie. L’entretien a porté, rapporte AMI, sur les relations d’amitié et de coopération existant entre les deux pays et les moyens de les renforcer et de les développer, notamment dans le domaine des transports.

Mais, selon certaines indiscrétions, SE Mme SE Mme Cynthia Kierscht, aurait solliciter son audience pour s’assurer si le Porte-parole du Gouvernement n’a pas le diable au corps.

L’ambassadeur américain suit pas à pas le kazatchok

Il convient également de noter que le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s’est rendu à Nouakchott mercredi 8 février et qu’il a spécifiquement évoqué les problèmes de sécurité dans la région du Sahel, ainsi que la crise au Sahara occidental. Les relations diplomatiques entre la Russie et les États-Unis sont entachées de tensions depuis l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine.

Plus récemment, les États-Unis ont affirmé que la Russie ne respectait pas le traité New start, le dernier accord de désarmement nucléaire auquel ils sont liés. La diplomatie américaine a critiqué Moscou pour avoir suspendu les inspections et annulé les pourparlers prévus dans le cadre de l’accord, mais n’a pas accusé Moscou d’étendre son arsenal nucléaire au-delà des limites convenues.