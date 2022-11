Le ministre de l’Éducation nationale reçoit le représentant de l’UNICEF.

Le ministre de l’Education nationale et de la Réforme éducative, M. Brahim Vall Mohamed Lemine, a reçu en audience, lundi à Nouakchott, le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), accrédité en Mauritanie.

La rencontre a porté sur les relations de coopération entre la Mauritanie et cette institution onusienne et les moyens susceptibles de les booster, en particulier, dans le domaine de la réforme éducative.

L’audience s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, M. Ahmedou Addahi Khteira, duconseiller chargé de la coopération, M. Ahmed Bâ, de la directrice générale de la réforme et de la prévoyance, Mme Oum selma mint Cheikh et de la directrice générale de l’enseignement, Mme Hawa Dia.

A propos de l’UNICEF

L`UNICEF travaille pour aider les enfants les plus vulnérables en Mauritanie et dans le monde. L’UNICEF est basée sur la Convention relative aux droits de l’enfant, en vertu de laquelle les États parties s’efforcent de traiter tous les enfants relevant de leur juridiction sans distinction, quels que soient leur race, leur couleur, leur sexe, leur langue, leur religion, leurs opinions politiques ou autres.

Cette institution onusienne sans relâche pour atteindre les enfants les plus vulnérables et défavorisés dans les endroits les plus difficiles de la planète.