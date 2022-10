Khadij Mohamed Salem, spécialiste de l’Education à l’UNICEF

Khadij Mohamed Salem

UNICEF Mauritanie/RH/2022 Bonjour. Pouvez-vous vous présenter et nous dire depuis combien de temps êtes-vous à l’UNICEF ?

Avec une formation de base en sciences de l’éducation et plus de vingt-cinq ans d’expérience dans l’administration du secteur éducatif, je suis spécialisée dans la conception, gestion et mise en œuvre des projets éducatifs.

En quoi consiste votre travail et comment contribuez-vous à l’atteinte des objectifs du bureau dans votre domaine ?

Khadij Mohamed Salem:

1- Appui stratégique à la politique sectorielle de l’éducation

Accompagnement du processus de révision et d’élaboration des stratégies et politiques de l’éducation en collaboration avec les autres partenaires techniques et financiers du Programme national de développement du secteur de l’éducation (PNDSE).

Supervision des études sectorielles (Comportement parental vis-à-vis de l’enfant 0-6ans en Mauritanie,2011 ; Déterminants de la sous scolarisation des filles, 2011 ; Bilan de compétences de l’enfant de 6 ans, 2013 ; Profil des enfants en dehors de l’école, 2017 ; analyse qualitative des déterminants de l’absentéisme des enseignants, 2019).

Analyse et Suivi des politiques de genre et de la scolarisation des filles, basés sur l’évaluation du projet de l’UNFIP (Fondation des Nations Unies pour le Partenariat international) pour les adolescentes en 2007 et de la supervision de l’étude sur les déterminants de la sous-éducation des filles en 2011.

Coordination locale de l’action des partenaires techniques et financiers de l’éducation, y compris le Partenariat mondial pour l’éducation (Banque mondiale, Agence Français de développement, Coopération Français, Coopération espagnole, PAM et UNESCO).

Préparation et organisation des revues sectorielles de l’éducation, conjointement avec les partenaires nationaux ;

Contribution avec les partenaires nationaux à la définition des indicateurs de suivi de la politique sectorielle et implication régulière à l’analyse des enquêtes nationales, (MICS, EPCV et RGPH).

Suivi sur le terrain et reportage sur la mise en œuvre des projets d’appui à l’amélioration de la qualité de l’éducation en Mauritanie, financés par l’Unicef.

2- Interventions en éducation d’urgence sur le terrain

Mise en place de centres scolaires primaires et préscolaires pour réfugiés maliens (2014/2018), en collaboration avec le PAM, le HCR et les ONG internationales et nationales.

Engagement d’un appui nutritionnel aux centres de ressources de la petite enfance en réponse à l’urgence nutritionnelle dans les zones en crise nutritionnelle de 2014/2015.

Soutien actif à la réhabilitation et insertion des enfants mauritaniens rapatriés du Sénégal dans les écoles pour la période 2008/2009 ; dans un cadre multi partenarial (Gouvernement, HCR, UNICEF, ONG internationales et nationales).

3- Support au programme de développement de la petite enfance

Mise à jour de la lettre de politique sectorielle de la petite enfance en Mauritanie.

Pilotage et conduite d’études et d’enquêtes sur le soutien familial aux jeunes enfants.

Lancement d’un programme expérimental d’éducation parentale.

Elaboration du cadre de dépenses pour la petite enfance en appui aux décisions budgétaires.

Montage de modèles de structures préscolaires communautaires à classes d’initiation au primaire ;

4- Missions administrative

Élaboration de propositions de projets pour la collecte de fonds de développement et d’urgence au secteur ;

Rédaction de rapports techniques et financiers sur la mise en œuvre des projets.

Élaboration de rapports périodiques sur l’évolution des résultats du secteur,

Programmation et révision des plans annuels de travail.

Vous occupez le poste de spécialiste en éducation, et assurez l’intérim du/de la chef(fe) de section en cas d’absence. Quels sont les défis liés à ce poste que vous avez dû relever et comment les avez-vous surmontés ?

L’intérim de chef de section est à la fois un fardeau mais surtout une bonne opportunité de mettre en œuvre ses capacités de leadership sur des dossiers de grande importance.

La conduite de coordination des PTFs dans des décisions très importantes face aux ministres sectoriels de l’éducation ont été d’une grande importance à la place de l’UNICEF.

L’implication effective dans la gestion de l’urgence, notamment celle de l’accueil des enfants réfugiés dans des écoles a marqué le rôle joué par l’Unicef

L’une des facilités à mon rôle d’intérim est probablement la maitrise du domaine et la bonne relation avec mes collègues en section et nos partenaires.

Quelle a été votre expérience la plus positive depuis que vous êtes à ce poste ?

L’un des défis majeurs à ce poste a été de faire face à la crise COVID19 où j’ai pris le lead sur la continuité d’éducation à tous les enfants en période d’examen sur le territoire national.

Ceci a été piloté tout d’abord avec le management de l’Unicef pour leur approbation et confiance au projet monté.

Une coordination de l’apport technique pour le montage d’un contenu d’enseignement à distance suivi par les acteurs à proximité, soutenu par des parents et des autorités administratives mobilisés à cet effet.

Une reconnaissance par les plus hautes autorités du secteur à l’organisation et un bon taux de participation et de réussite à l’entrée en 6e.



Pour une femme désireuse de faire carrière dans votre domaine, quelles sont, selon vous, les compétences et qualifications indispensables pour réussir dans ce rôle ?

Intégrité et total dévouement à la fonction me semble primordiaux pour apprécier ses propres efforts dans un domaine où les résultats ne sont pas toujours appréciables à court termes.

Un bon background en sciences économiques et de l’éducation, soutenu par l’ouverture d’esprit et à l’innovation doivent garantir un bon épanouissement dans la fonction à toute femme désireuse d’y être.

Que diriez-vous aux femmes qui veulent rejoindre l’UNICEF et participer à la promotion de la cause des enfants ?

Vous sentirez un immense plaisir en contribuant au grand défi d’améliorer le bien-être des enfants au sein d’une organisation très bien réputée !

Vous feriez face au défi quotidien d’éduquer vos propres enfants et surmonter vos préoccupations familiales !

Vous sentirez un goût spécialement agréable par la confiance que vous fait une communauté soucieuse du bien-être et de l’avenir de ses enfants.

