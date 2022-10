Le ministre de l’Agriculture discute avec son homologue marocain

Le ministre de l’Agriculture, M. Yahya Ould Ahmed El Waghf, a tenu vendredi dans son bureau à Nouakchott, une séance de travail avec le ministre de l’Agriculture, de la Pêche, du Développement rural, des Eau et Forêts du Royaume du Maroc, M. actuellement en visite en Mauritanie.

Les deux parties ont passé en revue les aspects de la coopération dans les domaines prioritaires pour les deux pays, afin de donner un nouvel élan à la coopération dans le domaine du développement du maraichage et de la culture du blé ainsi qu’en matière de partage des techniques modernes d’irrigation. Dans ce contexte, le ministre marocain a exprimé la disponibilité de son pays à fournir une quantité de semences de blé pouvant s’adapter au climat mauritanien.

Par ailleurs, le ministre de l’Agriculture M. Yahya Ould Ahmed El Waghf a remercié son homologue marocain pour la quantité d’engrais fournie par le Royaume du Maroc pour soutenir l’agriculture dans notre pays, soulignant l’importance du renforcement de la coopération dans le domaine de la formation et de la recherche agricoles pour bénéficier de la première expérience marocaine dans ce domaine.

Les deux ministres se sont déclarés prêts à accompagner toutes les initiatives publiques et privées d’investissement dans la production agricole et l’industrialisation.

La rencontre s’est déroulée en présence du directeur de la Planification, des Statistiques et de la Coopération Agricoles au ministère de l’Agriculture, de l’ambassadeur du Royaume du Maroc dans notre pays et du directeur de Cabinet du ministre marocain de l’Agriculture, de la Pêche, du Développement Rural, de l’Eau et des forêts.