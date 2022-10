Fin des travaux de la Commission mixte mauritano- marocaine

Le ministre des Pêches et de l’Economie maritime, M. Mohamed Ould Abidine Ould Maaïv, et le ministre de l’Agriculture, de la Pêche, du Développement rural, des Eaux et Forêts du Royaume du Maroc, M. Mohamed Seddiqi, ont supervisé vendredi au Centre International des Conférences à Nouakchott, la signature du procès-verbal de la Commission mixte mauritano-marocaine de coopération dans le domaine des pêches, et certains autres accords issus des travaux de la Commission.

Le procès-verbal de la réunion de la commission a été signé, côté mauritanien par le secrétaire général du ministère des Pêches et de l’Économie Maritime, M. Ahmed Ould Sid Ahmed Ould Dié, et côté marocain, par le secrétaire général du ministère de l’agriculture, de la Pêche, du Développement rural, et des Eaux et forêts, Mme Zakia Fulani Driouch.

Les accords signés à l’issue des travaux de la commission portent sur la coopération dans les domaines de la recherche scientifique, de l’échange d’expériences, de la gestion des pêches, de l’exploitation des pêches et de l’aquaculture.

Ces accords ont été signés côté mauritanien par MM. Mohamed El Hafed Ould Ejiwen, directeur de l’Institut mauritanien de recherches océanographiques et de pêche, Ali Yahya Dardich, directeur de l’Office national d’inspection sanitaire des produits de la pêche et de la pisciculture, et côté marocain par M. Faraj Abdel Malek, directeur de l’Institut national de recherche sur les pêches maritimes.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc en Mauritanie, SEM. Hamid Chabbar, et des membres des délégations mauritanienne et marocaine.