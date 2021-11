Le ministre de la Santé rend part au Sommet Régional de Haut Niveau sur le VIH/SIDA en Afrique de l’Ouest et du Centre

Le ministre de la Santé, M. Sidi Ould Zahaf, a quitté Nouakchott, aujourd’hui samedi pour Dakar où il prendra part au Sommet Régional de Haut Niveau sur le VIH/SIDA en Afrique de l’Ouest et du Centre, qui se tiendra à Dakar du 31 octobre au 2 novembre 2021.

Le sommet organisé avec le soutien généreux du Grand-Duché de Luxembourg aura pour objectif d’échanger sur les lacunes de la riposte au VIH dans la région. Les participantes et participants au sommet étudieront également comment déployer les ripostes régionales et nationales pour mettre fin à l’épidémie de sida comme menace de santé publique d’ici 2030, dans le cadre des Objectifs de développement durable des Nations Unies.

Notons que des sessions spéciales seront consacrées au financement de la santé et à l’initiative Education Plus, qui vise à réduire la vulnérabilité des jeunes femmes et des filles à une infection au VIH en les maintenant dans un parcours de formation et en leur proposant un emploi.

Outre le Président Sall, la Première dame de Sierra Leone, Fatima Maado Bio, la Directrice exécutive de l’ONUSIDA, Winnie Byanyima et le Directeur exécutif du Fonds mondial, Peter Sands ont, entre autres, confirmé leur présence.

L’épidémie de sida reste un défi énorme, qui est toujours d’actualité en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. En 2020, on estimait à 4,7 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH et à 150 000 le nombre de décès liés au sida dans la région. La même année, on enregistrait 200 000 nouvelles contaminations par le VIH et 1,2 million de personnes séropositives attendent encore de commencer un traitement vital contre le VIH.

En Mauritanie, le taux de prévalence officiel du VIH/SIDA est estimé à 0,7%, un chiffre relativement bas et pour cause le manque de sensibilisation de la population.