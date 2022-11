Le ministre de la Santé reçoit l’ambassadrice d’Espagne en Mauritanie

M. Moctar Ould Dahi a reçu en audience, mercredi à Nouakchott, l’ambassadrice du Royaume d’Espagne en Mauritanie, SE Mme Myriam Alvares Delrosa Rodriguez.

L’audience a porté sur le portefeuille de la coopération mauritano-espagnole dans le domaine de la santé.

Le ministre a rappelé, au cours de l’entrevue, à la diplomate espagnole la situation de l’hôpital régional de Nouadhibou construit depuis des décennies grâce à une assistance espagnole qui a besoin actuellement d’une extension et d’une réhabilitation.

L’ambassadrice a pris l’engagement d’accorder un intérêt à cet établissement et de lui donner la priorité dans le cadre de la coopération dans le domaine de la santé.

Notamment, les deux parties se sont félicitées de la coopération réalisée dans le domaine de la santé, ont reconnu des efforts importants dans ce domaine et ont convenu que la santé est un domaine prioritaire. L’ambassadrice d’Espagne dit vouloir,dit-on, faire de l’élimination de la mortalité maternelle et infantile une priorité.

Par conséquent, les deux parties notent que la Mauritanie a bénéficié de l’Espagne qui se joint à la lutte mondiale contre le sida, la tuberculose, Paludisme et la vaccination (GAVI) qui dirige l’initiative Covax.

Il convient également de noter que l’aspect socio-sanitaire est la question la plus étroitement liée entre la reine Letizia et la première dame Mariem Mint Mohamed Fadel Ould Dah, et il est à espérer qu’elles développeront une diplomatie humanitaire qui profitera aux deux pays.