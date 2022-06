La reine Letizia débarque en Mauritanie pour son septième voyage de coopération.

Elle est arrivée à l’aéroport de Nouakchott, hier mardi et le lendemain elle commencera son agenda des événements.

Ortiz Letizia est déjà en république islamique de Mauritanie à l’occasion de son nouveau voyage de coopération.

C’est le 7e depuis la proclamation de Felipe en juin 2014 et le 4e avec l’Afrique comme destination.

La reine est arrivée à l’aéroport international de Nouakchott, la capitale du pays, mardi soir. Un jour plus tard, un programme intense d’événements commencera qui culminera jeudi.

Lequel vise à connaître le travail que la coopération espagnole dans plusieurs domaines. (santé, gouvernance, l’égalité des sexes, développement rural et sécurité alimentaire)

L’épouse de Felipe VI est arrivée cheveux détachés avec un gilet rouge de coopérant , un pantalon blanc comme la chemise.

Doña Letizia est descendue de l’avion en souriant et a été reçue au pied de la piste par la Première Dame de Mauritanie, Dr Mariem Fadel Dah.

Elle a été amusée par une offrande de bienvenue de deux enfants.

Lesquels lui ont offert du lait et des dattes et avec qui elle a été très affectueuse et attentionnée.

La cérémonie d’accueil s’est terminée par un cordon d’honneur et une brève rencontre dans le pavillon présidentiel avec des autorités.

Étaient présents, l’épouse du président ; l’ambassadrice d’Espagne en Mauritanie, Miriam Álvarez de la Rosa ; et l’ambassadeur de la Mauritanie en Espagne, Dr. Boubacar Kane.

1-La Reine visite entre autres, le Bureau de la coopération

Accompagnée du secrétaire d’État à la Coopération internationale, la reine se rendra mercredi matin au Bureau de la coopération technique.

Le Bureau de la coopération technique gère plus d’une trentaine de projets.

Premièrement, elle rencontrera le personnel de l’Agence espagnole de coopération internationale.

Deuxièmement, elle va s’enquérir ensuite sur d’ autres groupes pour connaître les différentes initiatives de developpement en cours. Son deuxième arrêt sera la plateforme logistique de la Société Nationale de Distribution de Poisson Congelé.

Ce projet vise à promouvoir la pêche artisanale dans des zones naturelles protégées ainsi que la distribution de poisson pour améliorer la sécurité alimentaire de la population.

Les deux autres actes de la première journée complète de Doña Letizia en Mauritanie tournent autour de la santé. La Reine apprendra comment les organisations travaillent avec les victimes de violences de genre et les protocoles qu’elles suivent. Elle assistera également à l’avancement d’un projet de formation de médecins à l’Université de Nouakchott, une initiative qui vise à aider les pays en développement à évoluer vers la Couverture Universelle en Santé.

Jeudi, le jour même de son retour en Espagne, Letizia visitera un projet qui promeut la sécurité alimentaire et l’emploi, ainsi que le centre d’urgence auquel collaborent du personnel espagnol. La Reine assistera également à un déjeuner de travail offert en son honneur par la Première Dame de Mauritanie, qui l’a reçue à l’aéroport. Le roi et la reine avaient déjà reçu la visite du président, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et son épouse à Madrid en mars. De plus, en 2005, Doña Sofía a déjà visité cette région également dans le cadre d’un voyage de coopération après une première escale en Algérie.

2-Ses précédents voyages de coopération



Avant de se rendre dans ce pays bordé par l’océan Atlantique, le Sénégal, le Mali, l’Algérie et le Sahara occidental, Letizia a préparé tous les détails de sa visite.

Elle a passé en revue tous les points à prendre en compte lors du voyage.

La semaine dernière, elle a tenu une réunion de travail dans son bureau du Palace de la Zarzuela avec Pilar Cancela Rodríguez.

Ont pris part, le directeur de l’AECID, Antón Leis García et la directrice de la Coopération avec l’Afrique et l’Asie, Carmen Magariños Casal.

Cette réunion a eu lieu quelques heures après la visite de Don Juan Carlos dans un complexe palatial durant deux ans à Abu Dhabi.

Dans ce qui était sa résidence, l’ancien monarque a rencontré plusieurs membres de la famille.

Le premier voyage de coopération effectué par l’épouse la Reine remonte à 2015.

Lorsqu’elle s’est rendue au Honduras et au Salvador. Puis, deux ans plus tard, en 2017, elle se rend au Sénégal.

Ensuite en 2018, elle visite la République dominicaine et en Haïti ; 2019, sa destination était le Mozambique.

Enfin, 2020, elle a effectué un voyage d’aide humanitaire au Honduras. Et, il y a sept mois, elle était au Paraguay.

Au sein du répertoire de l’AECID, la Mauritanie fait partie du groupe des pays les moins avancés.

Lorsqu’en 1995, l’Espagne a commencé à réaliser des projets en Mauritanie.

Des lignes de travail ont été définies.

Elles visant à réduire la pauvreté dans le pays à partir de différents domaines.

31 mai 2022 – par Belen Nava m.



Source: Hola