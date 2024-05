Le ministre de la Justice reçoit une mission de l’ONUDC

Le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdoullah Ben Boya, a reçu mardi après-midi dans son bureau à Nouakchott une mission de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), conduite par Mme Cristina Lampieri, Coordinatrice du Programme Régional pour le Sahel. La réunion a permis d’aborder divers aspects de la coopération entre le secteur de la justice et l’ONUDC.

Outre le ministre, la réunion a vu la participation de Mohamed Ould Ahmed Aida, secrétaire général du ministère, Thiam Mellal, conseiller du ministre, chargé de la coopération, du suivi et de l’évaluation, Amar El Ghassem, conseiller chargé de la communication et de l’accès à la justice, Mint Hmoyid Mint Tekrour, et du directeur de la Coopération et de la coopération inter-judiciaire, El Houcine Cheikh Kabadi.

AMI