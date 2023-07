Le ministre de la Justice reçoit l’ambassadeur des Etats unis

Le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdoullah Ben Beya, a reçu, lundi, dans son bureau, l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique accrédité en Mauritanie, SE Mme Cynthia Kierscht.

Au cours d la rencontre, SE Mme l’ambassadeur a présenté ses félicitations au ministre pour les progrès réalisés par notre pays dans le domaine des droits de l’homme et les efforts déployés par le département de la justice pour améliorer le traitement judiciaire des affaires de traite des êtres humains, ce qui a été hautement apprécié par le gouvernement américain.

La réunion a porté sur les aspects de la coopération entre les deux pays amis à la lumière de la dernière version du rapport du Département d’État américain sur les droits de l’homme dans le monde.

Pour sa part, le ministre a souhaité la bienvenue à SE Mme l’ambassadeur, soulignant la poursuite de l’action du gouvernement pour promouvoir et protéger les droits de l’homme en général et œuvrer à l’amélioration et au développement du traitement judiciaire dans le domaine de la traite des êtres humains et des pratiques esclavagistes en intensifiant la sensibilisation et la formation sur les mécanismes introduits par les textes au profit des forces de l’ordre.

La rencontre s’est déroulée en présence de M. Amar Ould Al-Qassem, par intérim secrétaire général du département, de M. Abou Diallo, conseiller technique du ministre, et de M. Moulaye Abdallah Ould Baba, directeur des affaires criminelles et pénitentiaires.

AMI