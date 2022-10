Le ministre de la Défense nationale reçoit l’ambassadeur de France

M. Hanena Ould Sidi, ministre de la Défense nationale, a reçu mardi en audience dans son bureau à Nouakchott, SEM. Alexandre Garcia, ambassadeur de la République française accrédité auprès de notre pays.

L’entrevue a porté sur les relations de coopération entre les deux pays et les moyens de les renforcer, en particulier dans les domaines de la sécurité et de la défense.

A propos de l’Ambassadeur

Alexandre GARCIA

Né le 10 janvier 1968

ETUDES ET DIPLÔMES

– Maîtrise de droit privé (Université de Bordeaux I)

– DEA de droit privé (Université de Bordeaux I)

– Diplôme de l’Institut national des langues et civilisations orientales (arabe littéral)

POSTES OCCUPÉS

– Service national à Tunis, 1993-1995 ;

– Au service au consulat général de France à Tunis, 1995-1999 ;

– Au service à l’administration centrale (Français à l’étranger et étrangers en France), 1999-2003 ;

– Deuxième conseiller à Alger, 2003-2006 ;

– Deuxième conseiller à Bagdad, 2006-2008 ;

– Consul général à Vancouver, 2008-2011 ;

– Au service à l’administration centrale, sous-directeur des menaces transversales (Affaires straté-

giques, de sécurité et désarmement), 2011-2015 ;

– Chef du service des conventions, des affaires civiles et de l’entraide judiciaire (Français à l’étranger

et administration consulaire), 2015-2018 ;

– ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République du Niger 2018-2022

– ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République islamique de Mauritanie 14 septembre 2022

DISTINCTIONS

Chevalier de l’ordre national du Mérite, 6 mai 2008