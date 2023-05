Le ministre de la Culture s’entretient avec son homologue marocain sur les différents aspects de la coopération entre la Mauritanie et le Maroc.

M. Mohamed Ould Soueidatt a eu, mardi à Rabat (Maroc), des entretiens avec le ministre marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, M. Mohamed Mehdi Bensaid.

Cet entretien qui a eu lieu en marge de la réunion des ministres africains de la culture qui se déroule actuellement à Rabat, a porté sur les différents aspects de la coopération entre les deux pays dans les domaines de la culture et de la jeunesse.

Il a concerné le site historique mauritanien d’Azougui et l’échange d’expériences et de visites entre les associations culturelles et de jeunesse des deux pays en plus de la redynamisation de l’action du centre mauritanien des beaux-arts.

La réunion, organisée par le ministère marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec l’Organisation des Cités et Gouvernements locaux Unis d’Afrique, vise à renforcer la coopération culturelle entre les pays africains

Des conférences-débats autour du renforcement culturel entre pays africains, des rencontres bilatérales entre les ministres africains de la Culture figurent au programme de cette réunion qui a débuté hier lundi.

La réunion ministérielle sera sanctionnée par la ” Déclaration de Rabat pour le renforcement de la coopération culturelle en Afrique”.

Le directeur de la coopération et des relations extérieures au ministère mauritanien de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des relations avec le Parlement, M. Had Maloum Ould Baba et le directeur marocain de la coopération internationale au ministère marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, M. Moustapha Rachid ont assisté à l’entretien.

Avec AMI