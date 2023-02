Le ministre de la Culture s’entretient avec le directeur du Bureau de l’UNESCO

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidatt, a tenu, lundi, dans la capitale marocaine, une rencontre avec M. Eric Walt, directeur du Bureau de l’UNESCO à Rabat, chargé de la coordination entre l’Organisation et les pays du Maghreb.

La rencontre, qui s’est déroulée en présence du secrétaire général de la Commission nationale de l’éducation, de la culture et des sciences, M. Mohamed Ould Sidi Abdallah, a porté sur les perspectives de coopération existant entre notre pays et cette organisation, ainsi que sur les programmes et projets mis en œuvre par l’UNESCO en Mauritanie.

Au cours de cette rencontre, le ministre a également évoqué divers aspects de la coopération dans les domaines de la culture, de la jeunesse et des médias, rappelant à cet égard la récente ratification par la Mauritanie de la plupart des conventions de l’UNESCO relatives au patrimoine.

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement est actuellement au Royaume du Maroc sur invitation du directeur général de l’Organisation Mondiale Islamique pour l’Éducation, la Science et la Culture.

AMI