Le ministre de la Culture se rend au Royaume du Maroc.

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidat, a quitté, dimanche matin, Nouakchott pour Rabat, la capitale marocaine, à l’invitation du Directeur Général de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, la science et la culture (ICESCO)

Cette invitation s’inscrit dans le cadre du Programme de Nouakchott Capitale de la Culture Islamique pour l’année 2023, qui a été annoncé au début de cette année lors d’une cérémonie officielle à Nouakchott en présence de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Au cours de ce déplacement, le ministre est accompagné du Secrétaire Général de la Commission Nationale pour l’Éducation, la Science et la Culture.

L’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture – ICESCO –

L’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO), anciennement appelé Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO), est une organisation internationale issue de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) et spécialisée dans les domaines de l’éducation, des sciences, de la culture et de la communication dans les pays islamiques. Elle vise à soutenir et renforcer les liens entre les États membres dans le cadre de ses domaines de compétences.

Le siège de l’ICESCO est situé à Rabat, au Maroc. Son directeur général est Dr Salim M. AlMalik.