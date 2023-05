Le Maroc participe à la 9 ième réunion du Processus consultatif régional sur la migration

Les travaux de la 9ième réunion du Processus consultatif régional pour les pays arabes sur les questions relatives à la migration et aux réfugiés ont débuté, lundi au Caire, avec la participation du Maroc.

Le Royaume est représenté à cette réunion de deux jours, par une délégation composée de cadres et responsables du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, de la Direction de la Migration et de la Surveillance des Frontières relevant du ministère de l’Intérieur et du département des MRE.

La réunion discutera des développements relatifs au suivi et à l’examen du Pacte mondial sur les réfugiés, adopté par l’Assemblée générale de l’ONU en 2018, des préparatifs de la participation au 2-ème Forum mondial sur les réfugiés, prévu à Genève en décembre prochain.

Il s’agit également des évolutions concernant les objectifs liés à la migration dans l’Agenda 2030 pour le Développement durable et la position arabe sur les axes de la 14-ème session du Forum mondial sur la migration et le développement, qui se tiendra à Paris en 2024.

La 9-ème réunion annuelle du Processus consultatif régional sur la migration se tient conformément à une décision prise par le Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel.

Ce processus a été initié pour faciliter le dialogue et la coopération entre les États membres sur les questions relatives à la migration et aux réfugiés.

Il s’agit également d’un espace arabe où sont débattues des questions liées à la migration internationale, pour asseoir une meilleure compréhension des causes, des dimensions, des modèles et des effets de ce phénomène, ainsi que ses tendances futures dans la région arabe et ce, pour aider les gouvernements à participer avec des visions unifiées aux événements relatifs à la migration et aux réfugiés.

S’exprimant à cette occasion, la Secrétaire générale adjointe de la Ligue arabe, cheffe du département des affaires sociales, Haifa Abu Ghazaleh, a souligné que la région arabe continue de souffrir de conditions de plus en plus difficiles, notant que les pays de la région accueillent près de la moitié des réfugiés du monde, dont 5,9 millions Palestiniens.

Cette situation exerce une pression sur les systèmes économiques, sociaux, politiques et sécuritaires des pays de la région qui manquent, parfois de ressources, a-t-elle ajouté, relevant qu’une augmentation du nombre de réfugiés est prévue après les récents événements au Soudan.

Haifa Abu Ghazaleh a, dans ce sens, mis en avant l’importance de la mise en œuvre des objectifs du Pacte mondial sur les réfugiés dans l’allégement de la charge, la mise en place des conditions dans les pays d’origine pour assurer le retour des réfugiés dans la sécurité et la dignité.

Elle a exprimé l’espoir que cette réunion serait le lieu d’un débat fructueux et que ses différentes sessions seraient l’occasion d’interagir avec les représentants des institutions spécialisées des Nations Unies, appelant les États membres à participer au plus haut niveau aux travaux du Forum mondial sur les réfugiés.

MAP