Le Maroc dans l’expectative : Une normalisation maroco-sioniste outrancière ou une fin de règne imminente.

Par Mohamed El-Abassi.

Au rythme d’une normalisation effrénée telle que nous l’observons entre le Makhzen et l’entité sioniste, singulièrement différente d’autres dans les rares pays arabes qui ont emprunté ce chemin de la honte, l’on s’interroge pourquoi cette frénésie du Roi marocain à lui dérouler le tapis rouge, contre la volonté de son peuple ignorée et une alliance contre-nature de ses titres spoliés de « commandeur des croyants » et de « président d’El-Qods » en pointant un poignard dans le dos de la résistance palestinienne ?

Si la pression des Emirats Arabes Unis, qui a dû être certainement plus persuasive en soutien que celle des Etats Unis, du Président Trump, en contre partie d’un notoire deal léonin contre une imaginaire reconnaissance de la « présumée marocanité sur le Sahara Occidental », pour forcer le Makhzen à signer les accords dit d’Abraham, le Maroc s’est surpassé depuis dans une folle fuite en avant.

Explication.

Le trône dans le royaume des mirages et du mensonge est en jeu, du fait de l’incapacité du monarque à accomplir ses devoirs constitutionnels et protocolaires les plus élémentaires. Sa maladie est connue de tous, d’abord chez son « cher peuple » qu’ailleurs dans le monde où il s’est trouvé boudé à cause de ses pratiques déloyales d’espionnage et de trahison envers ses propres alliés en Europe, en France notamment..

Il ne lui reste que le Pedrito d’Espagne pour donner l’impression d’un monarque fréquentable.

La crise économique et sociale aidant à faire démasquer, au grand jour, une gouvernance en faillite, d’un premier ministre milliardaire pendant que le peuple crève de famine, d’un chef de la diplomatie étourdi qui le trompe par des rapports contrefaits, et d’une myriade de conseillers qui pensent plus à une alternative pour se recycler auprès d’un a futur probable monarque, qu’au peuple marocain relégué aux oubliettes et à l’ignorance, la plus dédaigneuse pendant qu’il vocifère les liaisons du Makhzen avec le sionisme et revendique une justice sociale et de la dignité.

Une spirale de liens s’est tissée avec le sionisme dans un laps de temps qui n’a d’autre explication qu’une accélération de l’implantation de ce dernier avant la survenance de l’heure fatale pour prévenir une abdication royale ou, du vœu de la monarchie, empêcher une révolution républicaine. La survie de la monarchie est en donc en jeu !

Des terres ont été données à l’entité sioniste, des migrants marocains envoyés pour construire des colonies juives sur les terres palestiniennes, des infirmières marocaines ont été expédiées pour prendre soin des retraités de Tsahal, des médecins israéliens sont appâtés pour venir soigner les marocains, pour parvenir à une situation de fait accompli et imposer l’apartheid dans la Région.

Le timing d’une telle accélération de la normalisation maroco-sioniste, s’explique en fait par l’espérance de vie abrégée du monarque marocain qui n’a de meilleur allié que Netanyahou, également en fin de vie politique , pour sceller la judaïsation du Maroc.

Mohamed El-Abassi.