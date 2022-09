Le MAE rencontre son homologue égyptien.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur, M. Mohamed Salem ould Merzoug, a rencontré, samedi, en marge de la 77eme session des Nations Unies au siège de la mission permanente de la République Arabe d’Egypte , M. Sameh Choukri, ministre égyptien des affaires étrangères.

Au cours de la rencontre, les deux parties ont abordé les étroites relations de fraternité et de coopération existant entre les deux pays et les moyens susceptibles de les renforcer dans l’intérêt commun des deux pays. Il a été aussi question de l’ensemble des développements au niveau régional, international et d’intérêt commun.

La rencontre s’est déroulée en présence de M. Sidi Mohamed Laghdaf , ambassadeur et délégué permanent de la Mauritanie auprès des Nations Unies, de M. Hasni Ould Lefghih, ambassadeur chargé d’une mission au cabinet du ministre, de M. Mohamed Baba Ely, directeur du protocole au ministère des affaires étrangères et de M. Mohamed Diop, Conseiller à la mission.



A propos de Sameh Choukri

Sameh Choukri est né le 20 octobre 1952, est un diplomate égyptien qui a notamment travaillé à l’ambassade d’Égypte aux États-Unis de 2008 à 2012 et dans les représentations internationales comme les offices des Nations unies à Genève ou à Vienne.

Il est nommé ministre des Affaires étrangères le 17 juin 2014 dans le gouvernement Mahlab II après l’élection d’El-Sisi au pouvoir.

A propos de Mohamed Salem ould Merzoug

Il est l’actuel ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur. Mohamed Salem ould Merzoug a occupé de nombreux postes de responsabilités. Plusieurs fois ministres entre 1997 et 2002, puis Haut- Commissaire de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS), Conseiller diplomatique du Président de la République et Ministre de l’intérieur et de la Décentralisation.