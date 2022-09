New York : le ministre des Affaires étrangères souligne le rôle du maintien de la paix dans le développement

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, a souligné le rôle central du maintien de la paix dans la stimulation du développement et l’attrait des investissements, relevant en particulier les potentialités que recèle la région du Sahel en général.

Au cours de sa participation mercredi à New York, à une table ronde organisée par le Danemark en coopération avec l’Université des Nations Unies pour discuter de la sécurité climatique et de la sécurité de la région du Sahel, le ministre a fait une présentation sur l’expérience mauritanienne en matière de lutte contre les violences, l’extrémisme et la lutte contre les effets du changement climatique.

La réunion s’est déroulée en présence du Représentant permanent de notre pays auprès des Nations Unies, M. Sidi Mohamed Laghdaf, et de M. Ahmed El Mokhtar Nech, conseiller principal auprès de la mission.