Le MAE rencontre le sous-secrétaire d’État italien.

M. Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur, s’est entretenu jeudi à Riyad, en marge de la réunion ministérielle de la Coalition internationale de lutte contre Daech, avec SEM. Giorgio Silli, sous-secrétaire d’État aux affaires étrangères et à la coopération internationale de la République italienne.

Les deux parties ont apprécié les relations d’amitié et de coopération de longue date entre les deux pays et ont affirmé leur détermination à œuvrer pour les renforcer dans l’intérêt commun des deux pays.

L’entretien s’est déroulé en présence de SEM. Sidi Ali Sidi Ali, ambassadeur de notre pays auprès du Royaume d’Arabie Saoudite et son représentant permanent auprès de l’Organisation de la Coopération Islamique ; M. Mohamed Ould Tetta, ambassadeur, conseiller chargé de la communication et porte-parole officiel du ministère ; M. Mohamed Lemine Chamra, ambassadeur, directeur des Amériques à la direction générale de la coopération bilatérale au ministère ; M. Mohamed Ely Mahmoud, ambassadeur, directeur du Protocole au ministère, et M. Abderrahmane Daddah, conseiller principal à l’ambassade de notre pays au Royaume d’Arabie Saoudite.