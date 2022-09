Le MAE prend part à la 77ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies

Le ministre des Affaires étrangères prend part à la 77ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, a quitté, samedi soir, Nouakchott à destination des États-Unis d’Amérique en vue de participer à la 77ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Certains faits saillants notamment ont été compilés dans le cadre de la 77e sessions.

Ouverture de la 77e Assemblée générale : 13 septembre.

Discussion générale : du mardi 20 septembre au lundi 26 septembre.

Sommet sur la transformation de l’éducation : 19 septembre.

Sommet ministériel sur l’information et la démocratie : 22 septembre

Sommet de Christchurch sur la lutte contre les actes terroristes et extrémistes violents en ligne.

Réunion ministérielle du Conseil de sécurité sur l’Ukraine.

Le ministre représentera Son Excellence le Président de la République M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, aux assises de cette session, qui se tient cette année sous le slogan : « Des solutions par la solidarité, la durabilité et la science”.

Au cours de ce déplacement, le ministre est accompagné de MM. Hosni Ould Lefkih, chargé de mission au cabinet du ministre, Mohamed Lemine Ould Moulaye Ely, directeur général de la coopération multilatérale et Mohamed Baba Ely Mahmoud , le directeur du protocole au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur.