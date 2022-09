Le ministre des Affaires étrangères reçoit le chef de la mission de l’UE.

M. Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens à l’Extérieur, a reçu en audience, jeudi à Nouakchott, SEM. Jones Guilym, ambassadeur chef de la mission de l’Union Européenne en Mauritanie.

SEM. Gwilym Jones a été nommé ambassadeur de l’Union européenne (UE) en République islamique de Mauritanie le 16 septembre 2021. Il succède à l’Ambassadeur Giacomo Durazzo.

M. Jones a rejoint l’agence européenne en provenance du secteur privé en 2004, où il était directeur de projet chez Cap Gemini Ernst & Young. Il a ensuite rejoint la direction générale du commerce en tant que négociateur pour divers accords bilatéraux et multilatéraux de l’UE.

M. Jones est négociateur d’accords de partenariat économique avec des pays d’Afrique centrale et des organisations régionales. Par la suite, il a été coordinateur du cycle de négociations de Doha (Organisation mondiale du commerce). De 2010 à 2014, M. Jones a été membre du cabinet chargé des affaires internationales au sein du cabinet des commissaires européens à l’agriculture et au développement rural.

De 2016 à 2019, il a été chef du bureau de représentation des institutions européennes de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Gwilym Jones est responsable de la coopération de l'UE au Niger depuis 2019 jusqu'à sa nomination à son poste actuel.

M. Jones est marié et a un fils. Il est diplômé de l’Oxford School of History, Law and International Politics, de la Faculté de droit et de l’Université libre de Bruxelles.

L’audience qui a porté sur les relations de coopération fructueuses entre la Mauritanie et l’Union Européenne et les moyens susceptibles de les consolider, en plus des questions d’intérêt commun, s’est déroulée en présence de M. Mohamed Lemine Ould Moulaye Ely, ambassadeur directeur général de la direction de la coopération multilatérale au ministère.

La Mauritanie et l’UE ont établi un partenariat stratégique pour relever plusieurs défis d’intérêt commun (sécurité, climat, infrastructures) et contribuer au développement économique et social du pays.