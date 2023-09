Le gouverneur de la Banque centrale s’entretient avec le Ministre algérien des Finances.

Le Gouverneur de la Banque Centrale, M. Mohamed Lemine Ould Dhehby, s’est entretenu, mercredi après-midi, dans son bureau à Nouakchott, avec le Ministre algérien des Finances, M. Laaziz FAID, actuellement en visite dans notre pays à la tête d’une délégation de haut niveau.

La réunion a porté sur les relations de coopération globalement fructueuses existant entre les deux pays frères, et des moyens de les renforcer et de les développer, notamment dans le domaine financier, ainsi que des moyens de développer le partenariat, d’améliorer les échanges commerciaux et d’élever leur niveau et leur valeur aux aspirations des deux peuples frères.

AMI