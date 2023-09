Le gouvernement doit aider la Diaspora Mauritanienne à revenir

Le gouvernement doit aider la Diaspora Mauritanienne à revenir en beauté et dignement pour investir dans l’agriculture en sachant qu’ils peuvent devenir des acteurs importants du développement économique, social et culturel en contribuant à la réduction de la pauvreté d’ici 2030!

La diaspora mauritanienne a un rôle potentiellement crucial à jouer dans le développement de l’agriculture et l’économie en Mauritanie.

Investing in the agricultural sector can contribute to addressing food security issues and creating sustainable employment opportunities across the country.

Il existe de nombreux avantages à encourager les membres de la diaspora mauritanienne à investir dans l’agriculture en Mauritanie. Tout d’abord, ils ont souvent une connaissance approfondie des pratiques agricoles modernes et des technologies agricoles innovantes qui peuvent améliorer la productivité et la rentabilité des exploitations agricoles.

De plus, la diaspora mauritanienne, en tant qu’investisseurs, peut apporter des capitaux financiers importants dans le secteur agricole. Ces investissements peuvent être utilisés pour moderniser les infrastructures agricoles, développer des systèmes d’irrigation et améliorer l’accès aux marchés pour les agriculteurs locaux.

En investissant dans l’agriculture en Mauritanie, la diaspora mauritanienne peut également contribuer à réduire la dépendance du pays à l’égard des importations alimentaires et à encourager la production locale. Cela peut à son tour renforcer la sécurité alimentaire du pays et réduire les coûts de l’alimentation pour la population mauritanienne.

Enfin, l’investissement de la diaspora mauritanienne dans l’agriculture peut stimuler le développement rural en créant des emplois dans les zones agricoles et en encourageant la croissance économique locale. Cela peut contribuer à réduire la migration rurale vers les zones urbaines et à renforcer les communautés locales.

Pour encourager la diaspora mauritanienne à investir dans l’agriculture en Mauritanie, il est important de mettre en place des politiques et des incitations gouvernementales favorables à l’investissement agricole, telles que des avantages fiscaux, un accès facilité au financement et des garanties pour les investissements.

Il serait également bénéfique de mettre en place des programmes de formation et de renforcement des capacités pour les investisseurs agricoles potentiels de la diaspora mauritanienne, afin de les aider à naviguer dans le contexte agricole mauritanien et à maximiser le potentiel de leur investissement.

En somme, le retour de la diaspora mauritanienne pour investir dans l’agriculture en Mauritanie peut contribuer à transformer le secteur agricole du pays, renforcer la sécurité alimentaire, créer des emplois et stimuler le développement rural. Cela nécessite cependant une collaboration entre les membres de la diaspora, le gouvernement et les acteurs locaux pour créer un environnement favorable à l’investissement agricole et maximiser les avantages potentiels.

Mauritanie s’engage actuellement depuis l’arrivée du Mohamed ould cheikh Ghazouani dans un processus visant à sortir du sous-développement vers l’émergence économique et sociale. La mise en commun des efforts et la contribution de tous les citoyens, Mauritaniens sont primordiales pour atteindre les objectifs que l’Etat s’est fixé et obtenir des résultats significatifs dans cette marche vers l’Émergence.

En effet, les défis sont nombreux pour ne citer que la mise sur rails de l’économie nationale, le rayonnement culturel international et la construction d’une image de marque attractive.

Conscient de l’enjeu, Mohamed ould cheikh Ghazouani a pris la décision de faire appel à sa diaspora en la comptant parmi les acteurs engagés pour apporter des projets réalistes et des solutions concrètes pour le développement du pays.

Résolu à donner à la diaspora le rôle qui est le sien dans le processus d’émergence le président de la République a placé la mobilisation de la diaspora au centre de la diplomatie économique, un des piliers de la politique étrangère.En effet, les défis sont nombreux pour ne citer que la mise sur rails de l’économie nationale, le rayonnement culturel international et la construction d’une image de marque attractive.

Cette question de la place de la diaspora dans l’objectif du développement du pays me tient tout particulièrement à cœur dans la mesure où j’en suis un membre de cette diaspora ainsi, la contribution transmet la conception, les objectifs, les valeurs communes, les axes stratégiques qui éclaireront les parties prenantes, y compris la diaspora elle-même dans la promotion et la facilitation de l’engagement de la diaspora..

Abdoulaziz DEME